Калат, Афганистан, , 14:03 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Забуль сообщают, что четыре человека, в том числе женщина, погибли и ещё двое получили ранения в дорожно-транспортном происшествии. Об этом пишет газета «8 Собх».

ДТП

По данным собеседников издания, инцидент произошёл в воскресенье, 22 мая, в местности Джалдак Хазартак в уезде Шафарсафа, в результате столкновения автомобиля Toyota Corolla и грузовика Mazda.

Назир Ахмад Харифал, главный врач провинциальной больницы Забуля, сказал, что состояние здоровья двух раненых тяжёлое.