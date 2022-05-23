Москва, , 14:04 — REGNUM Сын ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев полностью изменил имя. Об этом сообщают 23 мая сетевое издание Baza и телеграм-канал «Жаба и гадюка».

В их совместном расследовании говорится, что ещё летом 2021 года Лебедев получил паспорт на имя Давида Александровича Гарсия. Незадолго до этого Лебедев заявил, что прекращает политическую активность. Несколькими годами ранее его отношения с отцом ухудшились из-за разногласий.

Авторы публикаций привели несколько версий выбора Лебедевым нового имени. Первая связана с большим количеством его недвижимости в Испании. Не исключено, что Лебедев-Гарсия со временем полностью переберётся в Европу.

Вторая версия связана с санкциями ЕС против Лебедева, введёнными в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Третья версия — страсть Лебедева к футболу. В испанском клубе «Осасуна» есть защитник с такими же именем и фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве 6 апреля в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь.

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