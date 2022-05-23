Пермь, 23 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Пермском крае стали известны подробности по уголовному делу против руководства Пермского государственного национального исследовательского университета, а также сотрудницы Росгвардии, возбужденного после того, как студент устроил расстрел людей на территории вуза. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

Sledcom.ru Уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц»). Сотруднице Росгвардии инкриминируют часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»). Из числа руководителей университета по делу проходят ректор Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь и заместитель председателя антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев.

Ссылаясь на свои источники, «Коммерсантъ» сообщает, что основные претензии следствия к должностным лицам ПГНИУ касаются соблюдения законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности образовательных объектов. По данным следствия, в 2017–2018 годы Красильников, будучи проректором проректора по стратегическому развитию университета, должен был обеспечить установку системы оповещения и ее нормальную работу. На свет появился акт обследования вуза. В нем не было замечаний по поводу нефункционирования системы оповещения, хотя ее элементы имелись не во всех помещениях вуза. И ректор, и сотрудница Росгвардии, как полагают следователи, об этом знали, но завизировали документ.

Позднее начальник отдела контроля ПГНИУ и ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности Мухачев и первый проректор Блусь в акте проверки вуза перед началом учебного года не указали сведения о том, что из-за отсутствия системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) помещения университета не соответствуют требованиям антитеррористического законодательства. По версии следствия, из-за нерабочей системы оповещения в день вооружённого нападения люди не смогли своевременно покинуть опасное место.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первокурсник Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года устроил расстрел людей на территории вуза. Погибли шесть человек. Десятки получили ранения и травмы.