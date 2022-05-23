Москва, , 14:02 — REGNUM Польша будет продолжать покупать российский газ через третьи страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Польша имела долгосрочный контракт по поставкам газа до 1 октября 2022 года и не планировала его продлевать, но поскольку страна отказалась платить в рублях согласно новым условиям, то в конце апреля Газпром прекратил поставки в Польшу.

Новые условия оплаты Варшава расценивает как, нарушение договора. Тем самым польское правительство обозначило свои намерения стать полностью независимыми от российского газа.

Польша — страны с малой и незначительной долей импорта российского энергоресурса, поэтому немедленных рисков для снабжения газом для неё пока нет. Согласно договору,

Газпром экспортировал до 10 млн кубометров газа в год, что составляло примерно половину общего объёма потребления Польши. Заменить его можно полностью мощностями СПГ-терминалов в Клайпеде и Свиноустье.

Кроме того, возможно поставка природного газа по газопроводу из Польши и общих центров хранилищ Европы. Для сведения, совокупный объем поставок «Газпрома» прибалтийским странами составляет около 2,8 млрд кубометров в год или 1,6% от общих поставок газа в ЕС.

После отказа оплаты в рублях за российский газ, Польша продолжает его покупать, но теперь из Германии, реверсом по газопроводу «Ямал — Европа», а также из Италии и Франции.

Польше пополняет свои запасы в хранилищах газа, которые на данный момент заполнены на 85% в то время как в среднем по Европе этот показатель на уровне 34%. По данным Газпрома, в сутки объём реверсных поставок достигал порядка 30 млн куб. метров.

Польша также планирует построить плавучий терминал по приёму СПГ к 2025 году, чтобы полностью обеспечить себя. Но дополнительные поставки СПГ требуют наличие дополнительных терминалов для приёма и транспортировки, что в свою очередь подразумевает миллиардные финансирования и несколько лет работ по их строительству.

Также потребуется наличие дополнительных специализированных танкеров либо их аренда у других стран, что опять же дополнительные расходы.

А пока хотя зима ещё и нескоро, но, если Польша хочет провести её в тепле, необходимо закачивать нужные объемы прямо сейчас, что она и делает, продолжая покупать российский газ через третьи страны по высоким ценам.

В погоне за усилением санкций против России, США и ЕС наносят урон своей же экономике и населению.

Российская сторона наоборот заявляет, что не собирается использовать газ как инструмент шантажа, а напротив является надежным поставщиком топлива и исполнителем контрактных обязательств», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша решила досрочно разорвать соглашение с Россией о поставках газа в страну подписанное ещё в 1993 году.

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