Москва, 23 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Польша будет продолжать покупать российский газ через третьи страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Польша имела долгосрочный контракт по поставкам газа до 1 октября 2022 года и не планировала его продлевать, но поскольку страна отказалась платить в рублях согласно новым условиям, то в конце апреля Газпром прекратил поставки в Польшу.

Новые условия оплаты Варшава расценивает как, нарушение договора. Тем самым польское правительство обозначило свои намерения стать полностью независимыми от российского газа.

Польша — страны с малой и незначительной долей импорта российского энергоресурса, поэтому немедленных рисков для снабжения газом для неё пока нет. Согласно договору,

Газпром экспортировал до 10 млн кубометров газа в год, что составляло примерно половину общего объёма потребления Польши. Заменить его можно полностью мощностями СПГ-терминалов в Клайпеде и Свиноустье.

Кроме того, возможно поставка природного газа по газопроводу из Польши и общих центров хранилищ Европы. Для сведения, совокупный объем поставок «Газпрома» прибалтийским странами составляет около 2,8 млрд кубометров в год или 1,6% от общих поставок газа в ЕС.

После отказа оплаты в рублях за российский газ, Польша продолжает его покупать, но теперь из Германии, реверсом по газопроводу «Ямал — Европа», а также из Италии и Франции.

Польше пополняет свои запасы в хранилищах газа, которые на данный момент заполнены на 85% в то время как в среднем по Европе этот показатель на уровне 34%. По данным Газпрома, в сутки объём реверсных поставок достигал порядка 30 млн куб. метров.

Польша также планирует построить плавучий терминал по приёму СПГ к 2025 году, чтобы полностью обеспечить себя. Но дополнительные поставки СПГ требуют наличие дополнительных терминалов для приёма и транспортировки, что в свою очередь подразумевает миллиардные финансирования и несколько лет работ по их строительству.

Также потребуется наличие дополнительных специализированных танкеров либо их аренда у других стран, что опять же дополнительные расходы.

А пока хотя зима ещё и нескоро, но, если Польша хочет провести её в тепле, необходимо закачивать нужные объемы прямо сейчас, что она и делает, продолжая покупать российский газ через третьи страны по высоким ценам.

В погоне за усилением санкций против России, США и ЕС наносят урон своей же экономике и населению.

Российская сторона наоборот заявляет, что не собирается использовать газ как инструмент шантажа, а напротив является надежным поставщиком топлива и исполнителем контрактных обязательств», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша решила досрочно разорвать соглашение с Россией о поставках газа в страну подписанное ещё в 1993 году.

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