Таллин, , 14:02 — REGNUM

Фермер в поле (сс) Christopher Griner

Вслед за резким подорожанием моторного топлива и удобрений эстонские фермеры столкнулись и с внушительным ростом цен на сельхозтехнику. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Осенью 2021 года цены на сельхозтехнику взвинтил обусловленный пандемией дефицит полупроводников, а сейчас цены растут из-за подорожания металла и невозможности закупки сельхозтоваров и техники в России, Белоруссии и на Украине вследствие военных действий на Украине.

«Рост цен составляет от 10% до 30%, и остановки пока не видно. Если говорить о тракторах, то здесь большие машины подорожали меньше, а маленькие — больше», — рассказал Урмас Оя из компании Tatoli, которая занимается продажей и сервисным обслуживанием тракторов и комбайнов.

По словам Аарне Карузе из фирмы Nordamus, поставляющей сельхозтехнику из Польши, вследствие дорогого и дефицитного металла цены подскочили на 50%. «Наценки на китайскую технику сейчас небольшие, например, сенокосилки подорожали на 30%, а у поляков — как минимум на 50%, ведь цены на металл выросли почти в пять раз», — сказал он.

По словам Оя, сроки поставок удлинились, а степень неопределенности выросла. В будущем сельхозтехника может подорожать настолько, что купить ее смогут немногие: «Так или иначе, но уже со времени пандемии сроки выполнения заказа доходят до одного года, и случаев, когда поставки задерживаются, становится все больше».

Из-за военных действий привычные поставки сельхозтехники из России, Белоруссии и Украины в Эстонию прекратились. Это означает, что заключенные ранее с производителями из этих стран договоры придется пересмотреть и заняться поиском альтернативных поставщиков, говорится в сообщении.