Москва, , 14:01 — REGNUM На 2022 год предусмотрено более 3 млрд рублей на развитие в регионах спортивной инфраструктуры. Об этом 23 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На эти цели распределим в бюджете на текущий год более 3 млрд рублей. Из них большая часть, выше 2 млрд рублей, пойдёт на строительство спортивных площадок. Остальные средства направим всем российским субъектам на индексацию их расходов на закупку спортивного оборудования», — заявил Мишустин.

По поручению президента России, во всех регионах страны строится различная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для граждан.