Нью-Дели, , 14:00 — REGNUM Общее количество погибших в результате наводнений и оползней, которые произошли в северо-восточном индийском штате Ассам, увеличилось до 24. Об этом 23 мая сообщает газета The Asian Age со ссылкой на региональное Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

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По данным управления, 22 мая в результате наводнений и оползней в округах штата Нагаон и Качар погибли не менее шести человек.

Также указывается, что от разгула стихии в 22 районах Ассама пострадали 7,2 млн жителей, жилища которых в результате этого оказались полностью или частично разрушенными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай выделил 500 млн юаней (около $74 млн) на ликвидацию последствий наводнений в этом году.