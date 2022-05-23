Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 135 носителей коронавируса, после COVID-19 вылечились 92 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 мая.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 29 городов и районов Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (30), Зерноградском районе (12), Таганроге (11), а также Шахтах и Азовском районе (по десять). Почти 25% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,4% — дети.

С COVID-19 не смог справиться ещё 72-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 375 589 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 363 403 человека. Жертвами COVID-19 стали 10 919 человек.