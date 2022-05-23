Омск, 23 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Омской области в апреле 2022 года годовая инфляция замедлилась на 0,15 п. п. — до 18,62%. Как сообщили ИА REGNUM 23 мая в Центральном банке РФ, это выше показателя по России в целом (17,83%). При этом наблюдается снижение по сравнению со значением по Сибирскому федеральному округу (19,35%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле увеличился до 22,2% (в марте — 20,30%).

На конечную стоимость продукции влияли возросшие ранее издержки животноводов из-за подорожания импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Выросла стоимость упаковки, нарушились международные поставки, повысились мировые цены на полимеры. Это увеличило издержки производителей мясных, молочных продуктов и сыров. Ускорился годовой рост цен на колбасы, сосиски и сардельки, мясокопчености, сметану, йогурт, сливочное масло и другие продукты.

Из-за нарушения логистических цепочек в условиях усиления санкций оказались затруднены поставки из-за границы чая, какао и зернового кофе. Ускорился рост цен на них.

Вырос внешний спрос на продукцию мукомолов. Это привело к ускорению роста цен на муку на внутреннем рынке. На фоне роста издержек производителей увеличились годовые темпы прироста цен на хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия.

Ускорился годовой рост цен на мороженую рыбу и рыбное филе. К этому привело увеличение издержек поставщиков рыбной продукции из-за повышения расходов на логистику и хранение.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился в апреле до 17,01% (в марте — 19,87%). Годовой темп прироста цен на услуги увеличился в апреле до 14,92% после 14,78% в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Красноярском крае годовая инфляция ускорилась на 0,78 п. п. — до 19,34%.

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