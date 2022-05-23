Колпино, Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Подросток ножевое ранение в грудь во время игр со сверстниками у жилого дома в Колпино (город в составе Санкт-Петербурга), сообщили 23 мая в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

https://pixabay.com Карманный нож

Как стало известно ИА REGNUM, несчастный случай произошел возле у дома 49/2 по Вознесенскому проспекту в Колпино. 15-летний юноша вместе друзьями гулял возле дома, в какой-то момент ребята начали дурачиться, толкать друг друга, один из мальчиков достал складной нож и в шутку начал махать им перед ребятами.

В этот момент потерпевший подросток обхватил мальчика со спины и тот, неосторожно замахнувшись, попал приятелю ножом между ребер. После чего школьники позвали на помощь взрослых и вызвали «скорую». Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию городской больницы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, подросток получил проникающее ранение груди.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

В свою очередь в прокуратуре Санкт-Петербурга отметили, что надзорное ведомство устанавливает причины и условия произошедшего. В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений безнадзорности несовершеннолетних.