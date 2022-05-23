Саратов, , 13:58 — REGNUM В Саратовской области с 24 по 26 мая сохранится холодная погода. Температурный режим в эти дни будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

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Под влиянием циркуляции Атлантического циклона с северо-западными потоками в Саратовскую область будут поступать новые порции холодного воздуха. При прояснении в ночные часы преимущественно в Правобережных районах ожидаются заморозки до —3 °C.

Потепление в регионе вероятно с 27 мая. Повсеместно пройдут дожди, местами с грозами и сильным порывистым ветром.

В ночь на вторник, 24 мая, в Саратовской области местами ожидается слабый дождь, днем — без осадков. Ветер северо-западный порывами до 16 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 1-6 градусов тепла, местами возможны заморозки до —3 °C, днем потеплеет до +14…+19 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области обширный циклон на этой неделе начнет отступать на восток. Будет по-прежнему холодно, местами сохранятся заморозки. В отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди.

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