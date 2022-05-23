Токио, 23 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Япония и США заявили 23 мая, что намерены отправить первого японского астронавта на Луну в рамках углубления сотрудничества по космическим проектам, сообщает агентство France-Presse.

Луна и Космос

До сих пор ни один неамериканец не высаживался на поверхность Луны, и ранее Япония заявляла, что надеется осуществить высадку на Луну к концу 2020-х годов.

Президент США Джо Байден после первой личной встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что страны будут вместе работать в рамках возглавляемой США программы «Артемида» по отправке людей на Луну, а затем и на Марс.

По словам Байдена, он рад сотрудничеству, в том числе по окололунной станции Gateway, которая будет обеспечивать поддержку будущих полетов.

«С нетерпением жду, когда первый японский астронавт присоединится к нам в полете на поверхность Луны в рамках программы «Артемида», — сказал он на совместной пресс-конференции.

Собственная космическая программа Японии сосредоточена на спутниках и зондах, поэтому на Международную космическую станцию японских астронавтов доставляют США и Россия.

Космическое агентство JAXA стремится обновить свои ряды и в 2021 году впервые за 13 лет начало набор новых астронавтов. Оно отменило требование о наличии у претендентов научной степени и призвало женщин подавать заявки, так как все семь нынешних астронавтов Японии — мужчины.