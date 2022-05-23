Белград, , 15:31 — REGNUM Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с Сербией в 1999 и 2008 году. Об этом 23 мая заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич в эфире сербского телеканала Happy.

Анна Брнабич Novreg.ru

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«Когда влиятельные государства выбирают, какую резолюцию ООН будут соблюдать полностью, а какую нарушать, тогда складывается такой международный правопорядок, где есть только право сильного. Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с нами в 1999 и 2008 году. Используют такие же фразы, то, что они должны были напасть, чтобы остановить возможный геноцид», — заявила Брнабич.

При этом она повторила, что Сербия единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.

«Мы в политическом смысле четко заявили свою позицию и не приняли сторону по отношению к санкциям. Это часто забывают. Послы некоторых иностранных государств забыли, что мы не остались полностью нейтральными. Они должны проявить больше понимания, когда речь идет о антироссийских санкциях или бороться за полное соблюдение нашей территориальной целостности, так, как борются за территориальную целостность Украины», — отметила Брнабич.

Напомним, что ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил о том, что он не вмешивается в дела Сербии, но считает, что для Сербии существует только один путь — на Запад и в ЕС.