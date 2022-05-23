Белград, 23 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с Сербией в 1999 и 2008 году. Об этом 23 мая заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич в эфире сербского телеканала Happy.

Novreg.ru Анна Брнабич

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«Когда влиятельные государства выбирают, какую резолюцию ООН будут соблюдать полностью, а какую нарушать, тогда складывается такой международный правопорядок, где есть только право сильного. Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с нами в 1999 и 2008 году. Используют такие же фразы, то, что они должны были напасть, чтобы остановить возможный геноцид», — заявила Брнабич.

При этом она повторила, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.

«Мы в политическом смысле четко заявили свою позицию и не приняли сторону по отношению к санкциям. Это часто забывают. Послы некоторых иностранных государств забыли, что мы не остались полностью нейтральными. Они должны проявить больше понимания, когда речь идет об антироссийских санкциях, или бороться за полное соблюдение нашей территориальной целостности так, как борются за территориальную целостность Украины», — отметила Брнабич.

Напомним, что ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил о том, что он не вмешивается в дела Сербии, но считает, что для Сербии существует только один путь — на Запад и в ЕС.