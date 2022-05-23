Нефтекамск, Башкирия, , 14:00 — REGNUM Бывшего таможенного инспектора заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

На таможне Ctu.customs.ru

По версии следствия, зимой 2019 года фигурант уголовного дела купил в Армении автомашину марки «NISSAN X-TERRA», которую оформил на свою дочь, после этого ввез это автотранспортное средство в Россию, при этом ввезенный автомобиль не задекларировал и не оплатил таможенную пошлину в размере порядка 1,5 млн рублей, а продолжил пользоваться принадлежащим дочери автомобилем в Башкирии без надлежащего таможенного оформления, не принимая мер к привлечению собственника автомашины к административной ответственности за допущенные нарушения, а также к задержанию автомобиля.

Сообщается, что в итоге срок давности привлечения к административной ответственности истек, бюджету государства был причинен ущерб в сумме порядка 1,5 млн рублей.

«Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Башкирии при взаимодействии с Башкирской таможней», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении экс-главного государственного таможенного инспектора отделения таможенного оформления и таможенного контроля г. Нефтекамска Туймазинского таможенного поста Башкирской таможни было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.