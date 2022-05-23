Сеул, 23 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. КНДР продолжает игнорировать предложение Сеула об оказании помощи в борьбе с пандемией коронавируса на протяжении восьми дней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителями министерства объединения Южной Кореи Чо Чжун Хуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Напомним, что официальное уведомление от имени министра объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ было направлено главе департамента Фронта объединения КНДР Ким Ён Чхолю в 16 мая в 11:00 по местному времени через офис межкорейской связи.

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В министерстве предположили, что Пхеньян знает о позиции Сеула. А также добавили, что южнокорейская сторона продолжит ждать ответа, не устанавливая конкретных сроков.

«Мы рассмотрим различные обходные пути, включая поддержку через международные организации. Однако мы надеемся, что КНДР отреагирует на наше предложение», — добавил Чо Чжун Хун.