Амман, , 13:58 — REGNUM Иордания стала первой страной, принявшей профилактические меры на случай появления возбудителей оспы обезьян. Об этом 23 мая сообщает информационное агентство Petra.

Флаг Иордании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, палаты для изоляции заразившихся уже созданы в больнице Аль-Башир.

«Любой пациент с подозрением на заболевание будет изолирован на пограничных переходах до появления результата ПЦР-обследования», — заявил журналистам генеральный секретарь министерства здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи и эпидемиологии Раед Аль-Шабул.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Иордании разработало национальный план по определению степени заболеваемости оспой обезьян и создании специальной эпидемиологической инфраструктуры на всех пунктах пересечения государственной границы.