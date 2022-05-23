Амман, 23 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Иордания стала первой страной, принявшей профилактические меры на случай появления возбудителей оспы обезьян. Об этом 23 мая сообщает информационное агентство Petra.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Иордании

По данным журналистов, палаты для изоляции заразившихся уже созданы в больнице Аль-Башир.

«Любой пациент с подозрением на заболевание будет изолирован на пограничных переходах до появления результата ПЦР-обследования», — заявил журналистам генеральный секретарь министерства здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи и эпидемиологии Раед Аль-Шабул.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Иордании разработало национальный план по определению степени заболеваемости оспой обезьян и создании специальной эпидемиологической инфраструктуры на всех пунктах пересечения государственной границы.