Джакарта, , 13:54 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что за сутки в стране выявили 174 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 23 мая в Индонезии выявили 6 052 764 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 929 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 893 340 человек.

В период с 22 по 23 мая от COVID-19 в Индонезии умерли 12 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 534 человека.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо решил ослабить масочный режим в стране из-за COVID-19.