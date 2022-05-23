Красногорск, 23 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 239 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 23 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 063 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 974 268.

При этом в Подмосковье 22 мая число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 2 человека.