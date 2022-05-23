За сутки 239 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 23 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 239 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 23 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 063 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 974 268.
При этом в Подмосковье 22 мая число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 2 человека.