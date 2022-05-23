Асбест, Свердловская область, 23 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Свердловской области перед судом предстанет житель Краснодарского края. Его обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных банковских билетов, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

По версии следствия, мужчина купил не менее трех поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. В апреле 2022 краснодарец приехал в Асбест Свердловской области и сбыл две купюры, третью купюру мужчина сбыл в Верхнем Тагиле.

Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.