Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Полоз (уроженец Ставрополя) признан лучшим бомбардиром команды по итогам сезона 2021/22. Согласно статистике, Полоз отправил в ворота соперников 14 голов и отдал три голевые передачи.

Fc-rostov.ru Дмитрий Полоз

На втором месте по количеству забитых мячей — Николай Комличенко (уроженец Краснодарского края), отправивший восемь голов и отдавший три голевые передачи. На третьем месте — капитан «Ростова» Данил Глебов (уроженец Томска), забивший четыре гола и отдавший пять голевых передач.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Полоз за «Ростов» после некоторого перерыва играет с августа 2020 года. Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2023 года.