Екатеринбург, 23 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 429 574 гражданина. В том числе 178 человек за прошедшие сутки, 22 мая, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в области выявили 443 471 случай заражения коронавирусом. Из них 168 — 22 мая.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 743. За последние сутки зарегистрирован один случай смерти от ковида.