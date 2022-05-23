Файзабад, Афганистан, 23 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан четыре человека, в том числе женщина, погибли в дорожно-транспортном происшествии. Источники газеты «8 Собх» сообщили, что инцидент произошёл в местности Каджгах Шахской котловины уезда Хахан.

Elisehunter ДТП

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают причиной автоаварии небрежность водителя.

Повреждённые и узкие дороги наряду с невнимательностью водителей в провинции Бадахшан и других частях страны приводят к жертвам среди пассажиров.