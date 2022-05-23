Красногорск, 23 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 23 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 137 случаев меньше аналогичного показателя 22 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 245 человек, а днём ранее — у 246 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 158 новых случаев заражения коронавирусом.