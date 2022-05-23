Абадан, , 13:45 — REGNUM При обрушении 10-этажного здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана погиб как минимум один человек. Об этом 23 мая сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что обрушилась 10-этажная башня, которая была торгово-офисным центром и находилась на стадии строительства.

Здание обрушилось частично. Разрушена почти половина строения, оставшаяся часть пока цела.

По информации агентства ILNA, число пострадавших составляет 21 человек. При этом погибших или пострадавших может быть больше, поскольку обрушившееся здание находится в плотной городской застройке.

В настоящее время на месте работают спасатели, пожарные и медики. Причины обрушения устанавливаются.