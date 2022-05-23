Красноярск, 23 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в Красноярском крае годовая инфляция ускорилась на 0,78 п. п. — до 19,34%. Как сообщили ИА REGNUM 23 мая в Центральном банке РФ, это практически соответствует показателю по Сибирскому федеральному округу (19,35%) и выше показателя по России (17,83%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как объясняют специалисты ЦБ, инфляции в регионе ускорялась под влиянием сбоев в поставках из-за рубежа, роста издержек производителей.

Что касается продовольственных товаров, годовой темп прироста цен на них увеличился в апреле до 20,30% (в марте — 18,02%).

Увеличился годовой темп прироста цен на мясную и молочную продукцию животноводства. Это произошло из-за роста издержек сельхозпроизводителей, объясняемого повышением стоимости импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и упаковки.

Рост цен на кондитерские изделия объяснили ростом затрат производителей на упаковку и используемые в производстве импортные ингредиенты на фоне ограничений поставок и сбоев в них. Из-за перестройки транспортных маршрутов увеличились логистические издержки, что ускорило годовой рост цен на чай и кофе. Также кофе дорожал из-за снижения урожая в странах-производителях. На это повлияли неблагоприятные погодные условия.

Сократилось предложение и ускорился рост цен на яблоки. Это произошло из-за усиления проблем с логистикой и снижения запасов этих фруктов отечественного производства в связи с низким урожаем прошлого года.

В то же время снизились цены на яйца. Этому способствовало увеличение объёмов производства. Исчерпание ажиотажного спроса повлияло на замедление роста цен на сахар.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле текущего года замедлился до 20,14% (в марте — 21,6%).

В конце февраля — первой половине марта в крае наблюдался ажиотажный спрос на товары длительного пользования. В апреле он снизился. Также укрепился рубль, что повлияло на уменьшение годовых темпов прироста цен на электробытовую технику, телевизоры, компьютеры, смартфоны.

Снизился повышенный спрос на легковые автомобили, соответственно замедлился рост цен на них.

Из-за сокращения экспорта моторного топлива увеличился объём его поставок на внутренний рынок. Замедлился рост цен на бензин и дизельное топливо. Усилилось снижение стоимости газового моторного топлива.

Годовой темп прироста цен на услуги в апреле увеличился до 16,85% после 14,84% в марте. В частности, увеличились темпы прироста цен на полёты в самолётах. Это произошло из-за повышения издержек авиакомпаний на обслуживание авиапарка, вызванного ростом стоимости запчастей из-за их недостатка и трудностей с логистикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Хакасии годовая инфляция почти не изменилась по сравнению с мартом, составив 21,69%.

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