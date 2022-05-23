Екатеринбург, 23 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Свердловской области в апреле ускорилась до 17,66%. В марте показатель составлял 16,05%, следует из информационно-аналитического комментария Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Темп прироста цен на продовольственные товары в апреле вырос на 3,22 п. п. по сравнению с мартом и составил 20,57%. Основные причины — рост издержек сельхозпроизводителей на продовольственные корма и затрат на упаковку. При этом темпы прироста цен на продовольственные товары составили всего 0,82 п. п. Инфляция непродовольственных товаров обусловлена всплеском спроса.

Инфляция в Свердловской области продолжает оставаться ниже средней по России (17,83%). Однако рост цен в регионе выше, чем по Уральскому федеральному округу, где он составляет 15,21%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Уральском федеральном округе за апрель годовая инфляция возросла с 14,13% в марте до 15,21%.