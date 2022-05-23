Берлин, 23 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет оснований для заявлений о том, что власти Германии намеренно задерживают поставки тяжёлого вооружения Киеву. Такое заявление 23 мая в ходе брифинга сделала первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

»Для таких заявлений нет фактических данных», — подчеркнула Хоффманн.

Говоря о целях военного конфликта на Украине, она указала, что Киев сам должен определять «военные цели», пишет РИА Новости. При этом Берлин настаивает только на том, что мирные условия не могут быть «навязанными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бригадный генерал армии Германии в отставке и бывший советник ФРГ экс-канцлера Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что поставки тяжёлого вооружения киевскому режиму являются бессмысленными и опасными.

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Он уверен, что Германии стоит сосредоточиться на мирных переговорах, а не на воинственной риторике. Вад подчеркнул, что если «мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам».