Москва, , 13:43 — REGNUM В Госдуме обеспокоены укреплением рубля и ожидают от ЦБ мер по расширению возможностей отечественных экспортеров, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Анатолий Аксаков Государственная дума

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«Есть определенная обеспокоенность, поскольку крепнет рубль, снижая возможности экспортеров, в том числе и по пополнению российского бюджета», — сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) по итогам заседания с участием зампреда ЦБ Алексеем Заботкиным.

По словам парламентария, «ставился вопрос, не надо ли предпринять более серьезные шаги для того, чтобы снизить объемы обязательной продажи валюты экспортеров и отменить ряд ограничений, которые сегодня действию при покупке-продаже валюты для населения и предприятий».

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