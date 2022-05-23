Шахты, Ростовская область, , 13:43 — REGNUM В 2022 году «Шахтинский завод Гидропривод» в Ростовской области, производящий гидронасосы и гидромоторы, начнет выпускать в рамках импортозамещения аналоги подобных изделий из США и ФРГ. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Стратегическим партнером завода является «Ростсельмаш» и потому новый проект также будет продолжать в первую очередь сотрудничество с одним из крупнейших российских машиностроительных производств.

При этом в данный момент продукцию предприятия приобретают российские предприятия, производящие автокраны, автогрейдеры и т.п. Также завод готов к значительному ускорению поставок комплектующих для замещения зарубежных аналогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания из Ульяновска Nord Clan успешно занимается замещением зарубежных ИТ-решений, создавая уникальные сервисы и программное обеспечение (ПО) для российских заказчиков.