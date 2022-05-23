Кострома, 23 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Десять человек, приехавших в Костромскую область из Донецкой и Луганской народных республик, изъявили желание получить российское гражданство. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Для этого они предоставят в миграционную службу документы в упрощённом порядке. На них не распространяется требование о 5-летнем сроке проживания в стране, переселенцам не нужно подтверждать доход и уровень владения русским языком.

Напомним, ранее администрация Костромской области опубликовала новое постановление о пунктах временного размещения беженцев. Согласно документу, без учёта людей, самостоятельно прибывших к родственникам и знакомым, в регионе находятся около 615 переселенцев. Всем им пообещали найти работу в Костромской области.