Тюмень, , 13:41 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 89 выздоровевших и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом 23 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 23 мая коронавирус выявили у восьми тюменцев. Это на 14 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 мая коронавирус выявили у 191 585 человек, выздоровели 186 687 пациентов, скончались 4323.

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