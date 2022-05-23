Тюмень, 23 мая 2022, 13:41 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 89 выздоровевших и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом 23 мая сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 23 мая коронавирус выявили у восьми тюменцев. Это на 14 человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 мая коронавирус выявили у 191 585 человек, выздоровели 186 687 пациентов, скончались 4323.
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