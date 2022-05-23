Москва, , 13:40 — REGNUM Из России планирует уйти шведская компания Tetra Pak, сообщает 23 мая РИА Новости.

Молоко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Источник агентства рассказал, что компания из Швеции приняла решение уйти с российского рынка.

Ранее российские партнёры Tetra Pak заявляли о трудностях с размещением новых заказов на упаковку и жаловались на плохое отношение со стороны шведских бизнесменов

Отметим, что численность сотрудников российских предприятий Tetra Pak насчитывает примерно 700 человек. В Подмосковье работает принадлежащий компании завод по производству упаковочного материала, крупнейший в Восточной Европе.