Сеул, , 13:40 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трехсторонних переговоров заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Пак Чина.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

Сообщается, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман планирует посетить Сеул «в ближайшее время» для проведения консультаций с южнокорейским и японским коллегами.

«Сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией важно для реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР, а также с точки зрения экономической безопасности», — сообщил министр.

О точной дате проведения встречи не сообщается.

Предполагается, что встреча представителей трех стран может состояться в начале июня.