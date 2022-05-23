Сеул, 23 мая 2022, 13:40 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трехсторонних переговоров заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Пак Чина.
Сообщается, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман планирует посетить Сеул «в ближайшее время» для проведения консультаций с южнокорейским и японским коллегами.
«Сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией важно для реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР, а также с точки зрения экономической безопасности», — сообщил министр.
О точной дате проведения встречи не сообщается.
Предполагается, что встреча представителей трех стран может состояться в начале июня.