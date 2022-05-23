Москва, , 13:38 — REGNUM ЦБ видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом сообщил заместитель ЦБ Алексей Заботкин по итогам расширенного заседания профильных комитетов Госдумы.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

«Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года», — сказал Заботкин.

В целом, по его убеждению, даже в новых условиях ни в коей мере нельзя терять ориентацию кредитно-денежной политики на основную цель — поддержание ценовой стабильности.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14%.

Читайте также: Минпромторг РФ предлагает выдавать импортёрам льготные кредиты