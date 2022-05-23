Москва, 23 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. ЦБ видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом сообщил заместитель ЦБ Алексей Заботкин по итогам расширенного заседания профильных комитетов Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года», — сказал Заботкин.

В целом, по его убеждению, даже в новых условиях ни в коей мере нельзя терять ориентацию кредитно-денежной политики на основную цель — поддержание ценовой стабильности.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14%.

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