Красногорск, 23 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Подмосковье 200 школьных стадионов сделают доступными для всех жителей. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол

«С 1 июня к 100 школьным стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется ещё 200 школьных стадионов», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что эти объекты будут использоваться для занятий массовым спортом, организации различных соревнований и мероприятий. Также он анонсировал матчи известных футболистов с командами, состоящими их жителей Подмосковья.

«Знаю, что легенды футбола у нас примут участие в матчах во дворах, где они могут сразиться с жителями. Очень надеюсь, что всё будет на позитиве», — отметил губернатор Московской области.