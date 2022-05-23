Москва, 23 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вашингтон решил временно «приглушить» украинскую тему в диалоге со странами Латинской Америки. Об этом 23 мая заявила Служба внешней разведки РФ.

Peggy Marco Глобус

В СВР отметили, что американская администрация оказалась перед выбором: добиваться консолидации латиноамериканских стран под эгидой США или продолжать продавливать антироссийскую повестку на региональном уровне.

«Пока в «вашингтонском обкоме» возобладал здравый смысл — принято решение временно «приглушить» украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделано ради создания условий для успешного проведения «Саммита Америк».

В СВР подчеркнули, что Вашингтон в очередной раз стал заложником собственной русофобии, поскольку его попытки навязывать латиноамериканцам свою линию по Украине привели к обратному эффекту.

«Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США и их союзники по украинской тематике сами оказались в изоляции», — сказано в заявлении.