Париж, 23 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Ассоциация Mulliez ищет покупателя для бренда женской готовой одежды Pimkie, который более десяти лет испытывает трудности, передает BFM TV.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение газгольдера в витрине бутика. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Pimkie, у которой 232 собственных магазина и 81 дочерний магазин на 1500 сотрудников, в 2020 году достигла объема продаж почти в 200 миллионов евро. Бренд, основанный в 1971 году, назначил Филиппа Фавра, менеджера, специализирующегося на управлении компаниями, находящимися в затруднительном положении, главным исполнительным директором.

«Pimkie продается. Компания ищет акционера, который мог бы дать Pimkie будущее», — говорится в заявлении компании.

Напомним, компания Pimkie была процветающей компанией с 1970 по 2000-е годы, которая способствовала росту других брендов в галактике Mulliez.