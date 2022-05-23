Оренбург, 23 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование дела о превышении должностных полномочий сотрудником полиции Переволоцкого района. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, участковый уполномоченный полиции в феврале 2022 года изготовил фальшивое постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении о штрафе и конфискации гражданского огнестрельного охотничьего оружия. Сделано это было для того, чтобы повысить показатели по службе и скрыть факт истечения установленных КоАП России сроков давности привлечения жителя района к административной ответственности.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Оренбургской области, по результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.