Симферополь, 23 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Число судов «Комета», курсирующих вдоль побережья Республики Крым, в 2022 году будет увеличено. Об этом заявил 23 мая советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.

Vympel-rybinsk.ru Морское пассажирское судно «Комета 120М»

«Кометы» уже ходят вдоль Крымского побережья, в этом году их станет больше. Я приоткрою маленькую тайну — уже есть проект и закладываются катера, суда, теплоходы для восстановления морской части этой истории», — приводит «Крым 24» слова Крючкова.

«У нас будет воссоздана, и частично создана, сеть марин на расстоянии одного перехода: Керчь, Феодосия, Судак — и будет везде до западного побережья Крыма: Севастополь, Черноморский район», — добавил также советник главы Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году теперь уже бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заявлял о планах сделать из Крыма «мекку яхтенного туризма». В частности, закладка первой яхтенной марины в Крыму планировалась на 2023 год.