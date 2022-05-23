Чухлома, Костромская область, , 13:49 — REGNUM Классный руководитель 4 класса Чухломской средней школы добилась восстановления на работе и возмещения морального ущерба от руководства. Об этом сообщает пресс-служба Чухломского районного суда.

Чухломская школа Http://www.eduportal44.ru

Как писало ИА REGNUM, педагог уволился из школы из-за «постоянного прессинга и давления» со стороны руководства образовательного учреждения. По её мнению, процесс начался из-за того, что родители вверенного ей класса пожаловались губернатору региона и в СМИ на «некорректное» отношение завуча к детям.

«В результате этого руководство школы обвинило ее в неумении удержать недовольство родителей внутри учебного заведения. По словам истца начались необоснованные обвинения со стороны завуча, что стало негативно сказываться на рабочем процессе», — говорится в сообщении суда.

В результате педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию и указала в нём на конфликтную ситуацию. Она полагала, что это подвигнет администрацию школы задуматься о микроклимате в коллективе. Однако в нарушение нормы закона никакой проверки в учреждении после этого не последовало.

Рассмотрев дело, суд восстановил педагога на работе и взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Кроме этого, жительнице Чухломы выплатят 63 тысячи рублей за вынужденный прогул. Решение не вступило в законную силу, администрация школы может обжаловать его в срок до 23 июня текущего года. Пока о таком намерении директор учреждения не заявил.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области педагог требует от школы возмещения морального вреда