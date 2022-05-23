Астрахань, 23 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

23 мая выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 857 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 285 человек выписаны после курса лечения, в том числе 37 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 4 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.