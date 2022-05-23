Москва, 23 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Выбор места для встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко зависит от их рабочих и личных планов, заявил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

Он напомнил, что ранее лидеры двух государств встречались на космодроме «Восточный» в апреле в День космонавтики, встречались в Москве и договорились встретиться в Сочи.

«Поэтому это совершенно нормальная смена географии контактов… Здесь трудно сказать (от чего это зависит), здесь целый комплекс факторов — на это влияют и планы президентов рабочие и личные планы. И, конечно, все-таки гораздо лучше разнообразить географию встреч», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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