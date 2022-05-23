Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области чуть более недели не будут ходить восемь пригородных поездов сообщением Ростов — Таганрог — Ростов. Об этом сообщает Северо-Кавказкая пригородная пассажирская компания.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

Пригородные поезда отменяются «в связи с проведением ремонтных работ». С 24 мая по 2 июня отменяются как утренние, так и вечерние электрички, курсирующие в Таганрог и обратно. При этом частично восстанавливается движение поездов на участке Ростов — Хапры.

Пассажиров просят учесть изменение расписания и заранее продумывать свои маршруты.