Ульяновск, 23 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Компания из Ульяновска Nord Clan успешно занимается замещением зарубежных ИТ-решений, создавая уникальные сервисы и программное обеспечение (ПО) для российских заказчиков. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Среди разработок компании: подсчёт пассажиров RDetector, сервис автоматизации HR процессов, подбор одежды по фотографии, а также система машинного зрения и контроля дефектов ML Sense.

При этом все продукты ульяновской компании внесены в Реестр отечественного ПО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый завод по производству гранулированных комбикормов будет введен в эксплуатацию в Дагестане.