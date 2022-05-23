Маскат, 23 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси посетил столицу Омана Маскат с официальным визитом. Об этом 23 мая сообщает официальное информационное агентство Омана Al-Omania.

Ian Sewell Резиденция султана Омана

По данным журналистов, в ходе визита Раиси встретился с султаном Омана Хейшамом бин Тариком и представителями правительства страны.

Отмечается, что по итогам встречи лидеры двух государств подписали восемь меморандумов о взаимопонимании и одобрили четыре программы сотрудничества в области нефти и газа, транспорта, дипломатических исследований и высшего образования, а также в сфере радио и телевидения.

Как отметил в интервью Al-Omania глава МИД Омана Сайид Бадр бин Хамад Аль Бусаиди, существует еще один пакет меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в ряде сфер, который будет подписан с иранской стороной позднее.