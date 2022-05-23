Пенза, 23 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Из Пензенской области на срочную службу в весеннюю кампанию призвано 1,2 тыс. человек. В числе первых около 100 новобранцев направили для комплектования железнодорожных и сухопутных войск, Воздушно-космических и ракетных войск стратегического назначения, сообщает 23 мая региональное правительство.

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Губернатор области Олег Мельниченко поздравил новобранцев, оказавшихся в числе первых. Это большая честь, подчеркнул он.

«Отныне сила и мощь нашей армии зависит, в том числе и от вас. От того, насколько четко и ответственно вы будете выполнять поставленные задачи, от вашей дисциплины, умения поддерживать дружбу и товарищество», — напутствовал глава Пензенской области.

Первые команды отправились на службу в Самарскую, Рязанскую и Свердловскую области. Часть призывников останутся в пределах Пензенской области.

До конца мая к месту службы отправят более 200 новобранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе весеннего призыва в Забайкалье в армию направили уже более 700 человек.

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